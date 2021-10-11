Adıyamanlı esnaftan CHP milletvekiline: Köylü milletin kölesi olmuş

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde esnafı ziyaret etti. Tütün satan bir esnaf, "Sincik’e şu ana kadar devletin eli değmemiş. Sayın Cumhurbaşkanı da buraya geldi. İsteselerdi yeni bir Sincik kurulurdu ama bir AK Partili olarak ben bir hizmet görmüyorum. Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ diye bir sözü vardı. Şu an köylü milletin kölesi olmuş” dedi.

Abdurrahman Tutdere, Sincik’te esnafın sorunlarını dinledi. Yaşadıkları sorunları Tutdere’ye anlatan esnaf, sattıkları ürünlerin geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde zamlandığını söyledi. Bakkal işleten bir esnaf, “İşin içinden çıkılmıyor. Satışı son bir haftadır 230 (lira) olan torba şeker, bugün üç yere sorduk 250’den (lira) aşağı vermediler” dedi.

"AK Partili olarak ben bir hizmet görmüyorum"

AKP’li olduğunu söyleyen bir tütün satıcısı ise “Sincik’e şu ana kadar devletin eli değmemiş. Sayın Cumhurbaşkanı da buraya geldi. İsteselerdi yeni bir Sincik kurulurdu ama bir AK Partili olarak ben bir hizmet görmüyorum. Adıyaman’a hiçbir şey yapmamış. En basiti; Adıyaman’da yer altı kaynakları zengin, petrol çıkıyor, petrol işletilmiyor, bu petrol götürülüp başka yerde işletiliyor. Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ diye bir sözü vardı. Şu an köylü milletin kölesi olmuş” diye konuştu.

Geçen yıl 600 liraya sattığı sobanın fiyatının bu yıl bin 150 TL olduğunu söyleyen diğer bir esnaf da “En basitinden çeyrek boru bile 17,5 lira, geçen sen 8 liraya sattığım boru. Yani yüzde yüzün üzerinde” dedi.

Bir berber ise “Meslek gruplarında erken emeklilik getiriyorlar. Berberler, federasyonlarımız pek çalışmıyor. BAĞ-KUR’a bu dağ başında her ay bin 55 lira nasıl ödeyeyim” diye yakındı. CHP’li Tutdere ise esnafa, BAĞ-KUR emekliliğinde primin kaldırılması gerektiğini söyledi.