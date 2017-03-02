Adıyaman'daki 5.5'lik deprem anı ve sokaktaki panik kamerada

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 14.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem yerin 11 kilomete altında meydana geldi. Depremin ardından 4.2 ve 4.4 büyüklüğünde artçı depremler oldu. Akdamar köyü muhtarı Necmettin Öztürk, CNN Türk canlı yayınında köyün yarısının yıkıldığını belirterek "Köyümüz 30 haneli. En az 15 ev yıkıldı. 3 kişi yaralı. Ambulansla Adıyaman'a götürdük." dedi. Muhtar Öztürk, çevre köylerden henüz kimseden haber alamadıklarını da söyledi.