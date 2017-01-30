T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adıyaman'da referandum kavgası; 10 yaralı, 12 gözaltı

30 Ocak 2017 11:42

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Çavçük mezrasının bağlı olduğu Çatbahçe'den ayrılarak köy statüsüne alınması için yapılan referandum oylaması sonrası çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Çavçük mezrasının Çatbahçe'den ayrılarak köy statüsüne kavuşturulması için sakinleri arasında referandum yapıldı. 168 kişinin oy kullandğı referandum sonucunda 82 'Evet', 79 'Hayır' oyu çıktı. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından mezranın köy olmasını isteyenler ile buna karşı çıkanlar arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Köy korucularının havaya ateş açarak ayırmaya çalıştığı taraflar, ihbarla gelen jandarmalar tarafından güçlükle ayrıldı. Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada; Hüseyin Büyükçelebi, Mesut Büyükçelebi, Yusuf Büyükçelebi, Abdurrahman Küçükaydın, Cebrail Küçükaydın, Hasan Küçükaydın, Medine Küçükaydın, Ali Aydın, Ekrem Aydın ve Mehmet Aydın yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Sincik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3'ü buradaki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına alan jandarma, olası yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

ETİKETLER

AdıyamanreferandumkavgayararlıgözaltıSincik ilçesi

Diğer Videolar

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

Oteli kaynar su bastı; 5 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın doğusunda rekor yağış; kar kalınlığı 10 saatte 2 metreye ulaştı

İstanbul'da kar kapıya dayandı; Silivri ve Çatalca'da yollar beyaza büründü

Ceren Özdemir'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi; Ceren'in ailesi 'Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek' dedi

"Son 8 aydır evsizliğe neden olan birinci etken ekonomik problemler; her 10 evsizden 9'u bu yüzden sokakta"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24