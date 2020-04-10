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Adıyaman'da 79 yaşındaki kadın, Covid-19'u yendi

10 Nisan 2020 12:52

Adıyaman’da yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan 79 yaşındaki Gülperi Koç, 8 günlük tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. 

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 79 yaşındaki kadın hasta korona virüsünü yenerek taburcu oldu. Hastanede 3 ay boyunca kanser tedavisi gören komşusuna geçmiş olsun ziyaretine giden 79 yaşındaki Gülperi Koç, yüksek ateş şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada korona virüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın 4’ü yoğun bakım olmak üzere toplam 8 günlük tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başardı. Gülperi Koç, doktorların son kontrolünün ardından taburcu edildi.

Sağlık personelinin alkışları arasında tekerlekli sandalye ile taburcu edilen yaşlı kadın, ‘başarı’ işareti yaparak hastaneden ayrıldı. Gülperi Koç’un 2 kızı ve 1 damadında da yeni tip Koronavirüs tespit edildiği öğrenildi. 

Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Koç, “Her zaman ölüme hazır olmamız gerekiyor. Allah hükümetimize, devletimize zeval vermesin. Vatandaşlara tavsiyem, evinizden çıkmayın, bir de korkmayın. Korktuğunuz zaman daha kötü oluyor. Evinizden çıkmayın oturun evinizde” ifadeasini kullandı. 

Adıyaman’da bugüne kadar 122 kişi korona şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bugün itibariyle test sonuçları pozitif çıkan 23 hastanın tedavisi sürüyor.

Tedavisi süren bu kişilerden 3’ünün yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Gülperi Koç ile birlikte bugüne kadar 31 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. 

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