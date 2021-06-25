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Adıyaman'da etçil çekirge böyle görüntülendi

İş yeri çalışanları, daha önce bu kadar büyük bir çekirge ile karşılaşmadıklarını belirtti

25 Haziran 2021 21:50

Adıyaman'da etçil çekirge görüntülendi.

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren yaklaşık 25 santim uzunluğunda olduğu söylenen dev etçil çekirgeyi gören iş yeri çalışanları, çekirgeyi görüntülemeye başladı.

Et yiyen çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen çalışanlar, daha sonra çekirgeyi iş yerinden çıkararak doğaya saldı.

İş yeri çalışanları, daha önce bu kadar büyük bir çekirge ile karşılaşmadıklarını, ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gördüklerini söylediler.

Kaynak: İHA

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