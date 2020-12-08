Adını bile bilmediği bir kişi, park halindeki aracını böyle parçaladı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir şahıs, park halindeki araca saldırarak yumruk ve tekmelerle, aracın yan aynası ile arka camını kırdı. Sitenin güvenlik kamerasından saldırı anlarını izleyen araç sahibi ise polise giderek adını bile bilmediği saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir sitede ikamet eden Hasan Kaymak, evde bulunduğu sırada kendisine gelen telefonla aracına zarar verildiğini öğrendi. Bunun üzerine aracının başına gelen Hasan Kaymak, aracının yan dikiz aynası ile arka camının kırıldığını ve kaportasında da zarar oluştuğunu gördü. Sitenin güvenlik kamerasını inceleyen Kaymak, daha önce sokakta gördüğü ve herhangi bir husumetinin bulunmadığı ismini dahi bilmediği bir şahıs tarafından aracının tekme ve yumruklarla zarar verildiğini tespit etti. Görüntüleri izleyince şaşkına dönen Kaymak, polis ekiplerini aralayarak şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, tutanak tutarak araca zarar veren şahıs hakkında inceleme başlattı.

“Olayı yapan şahısla herhangi bir husumetim veya oturup çay içmişliğimiz yok”

Olayı gerçekleştiren şahısla herhangi bir husumetinin olmadığını söyleyen Hasan Kaymak, “Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü aracım sitenin önünde park halindeydi. Öğle vaktinden sonra aracıma fiziki bir saldırı olduğu haberi geldi. Beni aradılar ve olayı anlattılar. Aracımın başına gelince aynasının ve camının kırılmış vaziyette olduğunu gördüm. Olay yerine polis ekiplerini çağırdım ve site yönetiminden olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını istedim. Polis gelip tutanak tuttu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracıma verilen her tülü maddi hasarın kişiden sağlanmasını istiyorum. Kişi şahsen gördüğüm bir insan ama herhangi bir husumetim olmadı veya kendisiyle herhangi bir ortamda oturup konuşmuşluğumuz yok. Nasıl böyle bir olaya karıştı, aramızda husumet olmadığını bile bile anlamış değilim. Şahsın kendisini görüntülerden tespit ettim, açıkça yüzü görülüyor. Aracımın masraflarını karşılamasını istiyorum. Var ise benimle de bir sorunu gelip bana söylesin. Her türlü mercilere başvursun, karakola gitsin. Ama bu şekilde gelip de park halindeki araca saldırması üzüntü verici bir durum” dedi.

Güvenlik kamerasında tekme ve yumruklar attığı görülüyor

Güvenlik kamerası görüntüleri izlendiğinde şahsın, araçların yanından yürüdüğü ve Hasan Kaymak’a ait aracın yanına geldiğinde aracın yan dikiz aynasına yumruklar attığı ve ardından arka camını tekmelediği ve aracın kaportasına zarar verdiği görülüyor. Daha sonra site içerisine giren şahıs, bir süre sitenin içerisinde dolaştıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi gözden kaybolduğu görülüyor.