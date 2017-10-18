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Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

18 Ekim 2017 17:17

FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ile sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adil Öksüz, saat 12.12'de aracın sol arka kapısından kelepçesiz olarak indiriliyor. Üzerinde açık mavi gömlek olduğu anlaşılan Öksüz'ün elindeki siyah çantası da görüntülere yansıyor. Öksüz ile karakola getirilen Çiçek ve Oruç da, jandarmaya ait hafif ticari aracın arka kapısından kelepçesiz halde indiriliyorlar.

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Adil Öksüz&#39;ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

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