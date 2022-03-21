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Yazar Adem Özköse'den Üsküdar'da bir çifte 'Fazla yaklaşmayın' uyarısında bulunan işletme sahibine tebrik ziyareti

“Siz kötülüğe engel oldunuz”

21 Mart 2022 10:33

Yazar Adem Özköse, kendilerine 'Muştu Gençlik' adını veren bir grup ile birlikte, geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da bir kafede yemek yiyen gençleri 'Bu kadar yakın durmayın' diyerek uyaran işletme sahibine “siz kötülüğe engel oldunuz” diyerek çiçek verdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da bulunan bir kafe işletmecisi, kız arkadaşıyla yakın oturan erkeğe 'Bu kadar yakın olmayın, burası bir aile mekanı. İzin vermiyoruz' diyerek uyarıda bulunmuştu. Kafede bulunan diğer müşteriler, işletme sahibine tepki gösterirken olay sosyal medyada gündem olmuştu.

Yazar Özköse, kendilerine 'Muştu Gençlik' diyen bir grup ile birlikte, işletme sahibine tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Özköse,  "Siz kötüye engel olmaya çalıştınız. Biz de ahlakın yanında durmak için size desteğimizi ifade etmek istedik" diyerek çiçek hediye etti.

 
YazarAdem ÖzköseMuştu GençlikBu kadar yakın durmayın

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