Adem Metan'dan "Sen niye Ukrayna'dasın" eleştirilerine yanıt verdi: Savaş muhabiri değilim, olanı biteni yayınlamaya çalışıyorum

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Kiev’e giden dijital yayıncı Adem Metan, kendisine yönelik “Sen niye oradasın” eleştirilerine yanıt verdi. Metan'a dün bombalamaların ortasında kalmasının ardından, savaş videolarıyla Youtube yayınlarına daha fazla görüntüleme almak istediği iddiasıyla eleştiriler yöneltilmişti.

Adem Metan bu eleştirilere paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

Herhangi bir sivil toplum örgütü ya da yabancı dernekler tarafından fonlanmadığını ve kendi imkanlarıyla Ukrayna’da olduğunu dile getiren Adem Metan, amacının Youtube yayınlarıyla gözlemlerini ve insan hikayelerini Türkiye’ye aktarmak olduğunu dile getirdi.

Savaş muhabirliği yapmadığını dile getiren Adem Metan, Türkiye’ye döneceğini aktardı.