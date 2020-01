2013 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan Mavi En Sıcak Renktir filmiyle kariyerinde yükselişe geçen Adèle Exarchopoulos'ın başrolünde oynadığı Down By Love filminden ilk fragman yayınlandı. Pierre Godeau'nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu Down By Love, hapishane mahkum bir kadın ile hapishane müdür arasındaki aşkı konu ediniyor. Film gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlandı.