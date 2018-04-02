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Adapazarı'nda beslediği sokak köpeklerini can çekişirken gördü, yaşananları gözyaşları içinde anlattı

02 Nisan 2018 15:06

Adapazarı'nda beslediği köpeklerin sokak ortasında zehirlendiği için can çekiştiğini gören Ramazan Keser, gözyaşlarına boğularak, bunu yapanlara lanet yağdırdı. Yağcılar Mahallesi Güler Sokak'ta birkaç sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce iddiaya göre zehirli et verilerek zehirlendi. Bölgedeki bir spor tesisinde çalışan ve her gün bu köpeklere yemek verip besleyen Ramazan Keser, hayvanları göremeyince ormanlık alana gitti. Köpekleri sokağa getirip burada telefonla kayıt yapan Ramazan Keser, gözyaşları içinde yaşananları anlattı. Bu sırada köpeklerin bir tanesinin titreyerek can çekişmesi görüntülere yansıdı.

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