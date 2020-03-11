Adanalılar Koronovirüs hakkında konuştu: Maske taksak insanlar yanlış anlayacak

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesi ile birlikte vatandaşlar nasıl önlem alınması konusunda fikirlerini dile getirdi.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Koronavirüs dünyanın pek çok ülkesine yayılırken, Türkiye'de de ilk vaka görüldü. Yakın temas, öksürük, tokalaşma gibi yollarla yayılan virüs, insanların kalabalık olduğu mekanlarda tedirginliğe neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece duyurduğu vaka sonrası birçok ilde daha sıkı önlemler almaya başladı.

Adana'da da Koronavirüsü değerlendiren vatandaşlar, kendi aldıkları önlemlerden bahsetti. Toplu taşıma şoförü Ahmet Selim, otobüste temizlik yaparak önlem almaya çalıştıklarını söylüyor. Selim, Koronavirüs önlemi olarak otobüsü sürekli temizlediğini ifade ederek, “Maske taksak insanlar yanlış anlayacak. Hapşırırken, öksürürken dikkat ediyoruz, tokalaşmamaya çalışıyoruz" dedi.

Çukurova Üniversitesi öğrencisi Kongo Cumhuriyeti vatandaşı İsmail Trauri ise toplum olarak bu virüse karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyip, "Hayatta en önemli şey sağlık. Öğrenci olduğumuz için her zaman otobüslere biniyoruz ama sürekli ellerimizi yıkıyoruz" diye konuştu.



