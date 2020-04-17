Adanalılar sokağa çıkma yasağı öncesi market ve ekmek kulübelerine akın etti: '2 çocuk var evde'

Adana’da vatandaşlar 2 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala marketlere ve halk ekmek büfelerine akın etti.

Ekmek büfesi önünde onlarca metre kuyruk oluşurken, marketlerde ise yoğunluk gözlendi.

Alışveriş yapan bir vatandaş, "2 gün sokağa çıkma yasağı var. Biz de gelip alışverişi yapalım' dedik. 2 çocuk var evde. Onlar dışarı çıkmasın diye ihtiyaçlarını aldım hep. 2 gün evimizde oturup dinleneceğiz. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerimizi aldık" dedi.

Ekmek sırasında 30 dakikadır bekleyen bir vatandaş ekmeği Adana Büyükşehir Belediyesi'nin geç getirdiği için vatandaşların beklediğini söyleyerek, "Her zaman söylüyoruz ama belediye ekmeği geç çıkartıyor. Yapacak bir şey yok mecbur bekliyoruz. Ceza da yesek çıkacağız" diye konuştu.

Tüm dünyada görülen yeni tip Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler kapsamında hafta sonu için 18 Nisan saat 00.00'dan itibaren 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu yasak öncesinde bazı Adanalılar halk ekmek büfesi önünde kuyruğa girerek saatlerce ekmek sırası beklerken, kimi vatandaşlar da marketlere akın etti.

Ekmek sırasında bazı vatandaşların maske takarak kendisini koruduğu görülürken, bazıları ise herhangi bir koruyucu önlem almadan onlarca metre sıra oluşturarak sosyal mesafe kuralını da ihlal etti.

Atikop Toptancılar Sitesi içerisindeki marketlere akın eden vatandaşlar ise maske takarak kendilerini korumaya çalışırken, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.