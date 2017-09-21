T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adana'da trafik polisi, tartıştığı 3 kişiyi böyle öldürmüş

21 Eylül 2017 19:04

(Dikkat! Rahatsız edici unsurlar içermektedir) Adana'da kurdukları şirketin batması sonucu yaklaşık 1 milyon lira vergi borcundan dolayı tartıştığı iki dayısı ve bir kuzenini öldüren trafik polisinin kurbanların önce ayaklarına sonra tekrar gelip başlarına ateş ettiği ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde 11 Eylül günü meydana geldi. Ankara'da görevli olan ve 6 ay önce mesleğe başlayan trafik polisi Görkem E. (23), polis olmadan önce dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kerestecilik üzerine ortak şirket kurdu. Ancak kendi adına olan şirket bir süre sonra battı. Şirket battıktan bir süre sonra ise Görkem E. polis oldu. 6 ay önce Ankara'da trafik polisi olarak göreve başlayan Görkem E. şirket kendi üzerine olduğu için vergi borcu ödenmediğinden iki dayısı ve kuzeni ile tartışma yaşadı. Yaklaşık 1 milyon lira olan vergi borcu ödenmediği için polisin maaşına haciz ihbarı geldi. Bunun üzerine Görkem E. Keresteciler Sitesi'ne gidip vergi borcunun ödenmesini istedi. Ancak iki dayısı ve kuzeni borcu ödemeyeceklerini söyledi. Sinirlenen trafik polisi beylik tabancasını çekerek iki dayısını bacağından vurup otomobili ile olay yerinden uzaklaştı. Görkem E. gittikten sonra çevredeki esnaf yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ancak yaklaşık 30 saniye sonra Görkem E. olay yerine tekrar gelip silahını bir kez daha çekince yaralılara yardım etmeye çalışan esnaf da olay yerinden kaçtı. Bu sırada Görkem E. kuzenini de vurdu. Daha sonra da sırasıyla yerde yaralı halde yatan iki dayısının ve kuzeninin başına ateş etti. Görkem E. dayılarının birinin başına iki kez ateş edip otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görkem E. daha sonra da bir akaryakıt istasyonuna gidip buradan polisi arayarak 3 kişiyi öldürdüğünü söyleyip adresini verip polise teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

ETİKETLER

Adana&#39;da trafik polisi tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ocak 2020

Kocaeli'de Ford Otosan işçileri MESS'e karşı uyarı eylemlerini sürdürüyor

Yeniden dolaşıma girdi; İlahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk: Kölelik faslı Cumhuriyetin gelmesiyle kapandı

Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler

Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın

3 bin yıllık mumya konuşturuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24