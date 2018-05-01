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Adana'da mehterli 1 Mayıs kutlaması

01 Mayıs 2018 16:07

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi büyük ilgi gördü. Hak-İş Konfederasyonu, 1 Mayıs'ı Türkiye genelinden katılımcılarla Adana'da mitingle kutladı. Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polisler, 3 ayrı yerde arama noktası kurdu. Türk bayraklarının taşındığı mitinge katılanlar, halay çekip eğlendi. Mitingde Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteriyi izleyenler, cep telefonlarıyla da görüntü çekti. Mitingde konuşan Hak-İş Konfederasyonu Mahmut Arslan ise herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

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