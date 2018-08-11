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Adana'da çaıntı otomobil, film gibi takiple bulundu

11 Ağustos 2018 15:17

Adana'da Yusuf Kurtulmuş'un (45) tamir için bıraktığı kaportacının önünden çalınan otomobili, film gibi takiple bulundu. Olay, 2 Ağustos'ta Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Kurtulmuş, otomobilini tamir ettirmek için kaportacıya teslim etti. İşyeri sahibi de aracı kaldırama park edip, kontak anahtarını da üzerinede bıraktı. Bir süre sonra otomobilin çalındığını fark eden işyeri sahibi, önce Kurtulmuş'u, ardından da polisi aradı. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kurtulmuş'a aracın içerisinde ne kadar yakıt bulunduğunu sordu. İçinde 20 liralık akaryakıt olduğunu öğrenen polisler, aracın çevrede bulunan akaryakıt istasyonlarından benzin alması gerektiğini saptadı. Bunun üzerine ekipler, çevredeki 350 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Aracın İmamoğlu ilçesi yakınlarındaki bir petrolden benzin aldığını belirleyen ekipler, çalışmaları bu yönde sürdürdü. Yapılan araştırmada, aracın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Halis Çörekli (34) ve Eyüp Ölmez (30) tarafından çalındığı, A.D'ye satıldığı tespit edildi. Çörekli ve Ölmez kısa sürede yakalanırken, otomobil ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden Halis Çörekli ve Eyüp Ölmez, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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