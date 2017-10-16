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Adana'da bulunan 4 ayaklı civciv şaşırttı

16 Ekim 2017 14:46

Merkez Seyhan İlçesi'nde kümes hayvancılığı yapan Sebahattin Arıca, besleyip yetiştirmek üzere bir çiftlikten 70 civciv satın aldı. Evinin bahçesindeki kümese yerleştirdiği civcivlerden birisinin 4 ayaklı olduğunu fark eden Arıca, şaşırdı. İlk kez 4 ayaklı civciv gördüğünü anlatan Arıca, "Civciv yürüyor ama arka ayakları bağdaş kurmuş gibi hareket etmiyor" dedi. Civcivin yaşaması için çok çalıştığını belirten Arıca, "Bu kadar civcivin arasında 4 bacaklı civcivin yaşama şansı çok az. Ölmesini istemiyorum. Yetkili birileri gelirse civcivi alıp gerekli koşulları sağlayarak yaşatabilir" diye konuştu.

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Adana&#39;da bulunan 4 ayaklı civciv şaşırttı

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