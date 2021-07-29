Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 köy tahliye edildi

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesinde çıkan orman yangın nedeniyle 5 köydeki vatandaşların tahliye edildiğini, 2 köyde ise tahliye için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Vali Elban, Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkisindeki yangın alanındaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, yangının saat 19.45'te başladığını ve poyraz nedeniyle çok hızlı yayıldığını söyledi.

Yangının büyümesinin ardından vatandaşları tahliye çalışmalarına başladıklarını belirten Vali Elban, "Yangın 7 köyün bulunduğu alanı tehdit etti. 5 köyü hemen tahliye etmiştik, 2 köyü daha tahliye etmek için hazırlık yapıyoruz. Tahliye edilenlerin büyük bir çoğunluğunun Kozan ilçe merkezinde evleri var. Tahliye ettiğimiz vatandaşlar kendi evlerine gitmek için isteklerini bildirdiler. Ancak Kozan ilçemizde bulunan yatılı okullarımız ve yüksekokulumuza ait öğrenci yurtlarımızı açtık. Dolayısıyla ihtiyaç olması durumunda oraya da vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bir taraftan da yangına müdahale ediyoruz. Gece olduğu için havadan müdahale yapamıyoruz ama sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale yapmaya da başlayacağız. Yukarıda İHA'mız var, yangının boyutlarını, koordinatlarını tespit ediyoruz." diye konuştu.

Vali Elban, yaz olması sebebiyle birçok kişinin yangın bölgesindeki yaylalarda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla alanda ilk yaptığımız iş vatandaşları tamamen tahliye etmek oldu. Yaz dönemi, yayla dönemi olması nedeniyle ciddi bir güçlüğümüz var. Çünkü sadece yerleşim yerlerinde değil arazide birçok yerde vatandaşlarımız vardı. Alanda arkadaşlarımız kimsenin kalmaması için çalışma yürüttü. Alanda kimsenin kalmadığı yönünde bilgiler geldi. Birinci önceliğimiz can kaybının önlenmesiydi. Vatandaşlarımızı dışarı aldıktan sonra şimdi gerekli araçlarla yangının büyümemesi ve belirli bir alanda sıkıştırılması, kontrol edilmesiyle ilgili de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Dışarıda şu anda saatte 70 kilometreyi geçen süratli rüzgar var. Rüzgar, hem yangını çok hızlı dağıtıyor hem mücadeleyi çok zorlaştırıyor hem de dengesiz bir dağılıma neden oluyor. Birinci önceliğimiz yangını söndürmek. Bugün içerisinde çıkan yangınların ciddi bir bölümü rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığını biliyoruz."

Dün saat 19.45 sıralarında Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edilmişti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Savruk Yaylası'nda ve çevredeki bazı mahallerdeki evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.