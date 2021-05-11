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Adana Demirsporlu taraftarın elinde havai fişek patladı

Kopan parmakların sahibi, sosyal medya üzerinden bulundu

11 Mayıs 2021 11:39

Adana Demirspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları sırasında elinde havai fişek patlayan bir taraftarın parmakları koptu.

Özel bir hastaneye kaldırılan U.T.'nin parmakları, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanı Cengiz Balcı tarafından bulunup, iş yerindeki derin dondurucuda muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen polis ekipleri, parmakları kopan şahıs belirlenemediği için vaka üzerinden kentteki hastanelerle irtibata geçti. Ancak hastanelere böyle bir vakanın ulaşmadığı öğrenilince, Cengiz Balcı'nın arkadaşı Ümit Süzer, Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformu üzerinden, "Akşam Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ önünde elinde havai fişek patlaması sonucu parmağı kopan arkadaşı tanıyan acil dönüş yapsın. Parmak bulundu, dondurucuda" yazdı.

Paylaşımı gören U.T.'nin yakınları, Süzer aracılığıyla Balcı'ya ulaştı.

 

 

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