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Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü havadan görüntüledi

İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor

24 Ağustos 2020 15:25

Adana’nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve halen devam eden yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile görüntülendi.

Kozan’ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 24 saati aşkın süredir devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekipleri yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu alanda itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

 

 

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