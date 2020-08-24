Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü havadan görüntüledi

Adana’nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve halen devam eden yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile görüntülendi.

Kozan’ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 24 saati aşkın süredir devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekipleri yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu alanda itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.