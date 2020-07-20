Adana'da uyuyakalan genç, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Adana’da, komşuların haber alamadığı 15 yaşındaki genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Evin kapısının içeriden kilitli olduğu için itfaiye ekipleri balkondan eve girerek gencin uyuya kaldığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, Yüreği ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde oturan 15 yaşındaki İ.Ç’den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin zilini ve kapısını çalıp İ.Ç’ye ulaşmaya çalıştı.

Polis İ.Ç.’ye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, evin balkonundan içeri girdi.

İçeri giren itfaiye İ.Ç’nin uyuyakaldığını belirledi. Kısa süreli panik yaşayan İ.Ç’nin komşuları gözyaşı döktü.