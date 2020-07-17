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Adana’da tarihi eser operasyonu

17 Temmuz 2020 11:00

Adana’da tarihi eser operasyonunda 5 adet insan figürü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu T.K. isimli şahsın Suriye’den tarihi eser getirip Türkiye’de satmaya çalıştığını tespit etti.

Bunun üzerine şahsı yakın takibe alan ekipler, T.K.'nin merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki ikametine düzenledikleri operasyonda, 5 adet insan figürü ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.K., çıkartıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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