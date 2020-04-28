Adana'da polis tarafından öldürülen Suriyeli Ali El Hemdan'ın babasının olay yerinde fenalaştığı anlar...

Adana’da polisin uygulama noktasından kaçan ve polis tarafından 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle göğsünden vurularak yaşamını yitiren Suriyeli Ali El Hemdan'ın babası durum karşısında yıkıldı ve olay yerinde fenalaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde Suriyeli bir sığınmacı dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü. Hemdan'ı öldüren polis kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine girdi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ, Hemdan'ı öldüren polisin ifadesine ulaştı.

Normalde silahı emniyeti açık şekilde taşıdıklarını söyleyen polis F.K., "Sokak sıkıntılı olduğu için silahı elime aldım. Silah yanlışıkla ateş aldı. Elim yanlışıkla tetiğe değdi. Silahı elime almanın nedeni havaya ateş açmaktı. Sendeleyip düştüğüm için yorgunluk ve Ramazan dolayısıyla böyle bir olay meydana geldi” dedi.

Öte yandan gazeteci Burcu Karakaş, Twitter hesabından savcı ile görüşen avukatın anlattıklarını aktardı. Karakaş, "Avukatın aktardığı bilgi: 'Ali, 20 yaşın altında. Ceza yememek için polis görünce ara sokağa girmiş. Peşinden gitmişler. Ara sokakta 'Dur' deyince durmuş. Yüzünü dönmüş. Polis, önünü döndükten sonra üç metre mesafeden vurmuş' Ali'yi üç metreden vurmuşlar #AliyiÖldürenlerNerede" ifadelerini kullandı.