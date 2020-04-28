T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adana'da polis tarafından öldürülen Suriyeli Ali El Hemdan'ın babasının olay yerinde fenalaştığı anlar...

28 Nisan 2020 20:50

Adana’da polisin uygulama noktasından kaçan ve polis tarafından 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle göğsünden vurularak yaşamını yitiren Suriyeli Ali El Hemdan'ın babası durum karşısında yıkıldı ve olay yerinde fenalaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesinde Suriyeli bir sığınmacı dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından öldürüldü. Hemdan'ı öldüren polis kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine girdi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ, Hemdan'ı öldüren polisin ifadesine ulaştı.

Normalde silahı emniyeti açık şekilde taşıdıklarını söyleyen polis F.K., "Sokak sıkıntılı olduğu için silahı elime aldım. Silah yanlışıkla ateş aldı. Elim yanlışıkla tetiğe değdi. Silahı elime almanın nedeni havaya ateş açmaktı. Sendeleyip düştüğüm için yorgunluk ve Ramazan dolayısıyla böyle bir olay meydana geldi” dedi.

Öte yandan gazeteci Burcu Karakaş, Twitter hesabından savcı ile görüşen avukatın anlattıklarını aktardı. Karakaş, "Avukatın aktardığı bilgi: 'Ali, 20 yaşın altında. Ceza yememek için polis görünce ara sokağa girmiş. Peşinden gitmişler. Ara sokakta 'Dur' deyince durmuş. Yüzünü dönmüş. Polis, önünü döndükten sonra üç metre mesafeden vurmuş' Ali'yi üç metreden vurmuşlar #AliyiÖldürenlerNerede" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

habervideosuriyelisuriyebabayıkıldıağıtyaktıadanapolisöldürülendurdur ihtarı

Diğer Videolar

İlker Başbuğ'un avukatı: Hakan Fidan komisyona hükümetin MİT'e "TSK'ya FETÖ ile ilgili bilgi vermeyin" talimatı verdiğini söylemiş

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık ve tecavüz için konuşmalı

"Bahçeli istedi, MHP'li Kılavuz, Özgür Özel'den özür diledi"

Dükkândaki iki kişiyi vuran saldırganlar, işletmeyi kaçarken ateşe verdi!

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Online sınavlar ile mağdur olacağız; bilgisayarı, kamerası olmayanlar var; sınav...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9...

"FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24