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Adana’da müşterilerine ceza kesilen esnaf öfkelenince masa sandalyelerini sokağa fırlattı

13 Mart 2021 09:11

Adana’da pandemi nedeniyle saat 19.00’den sonra müşteri aldığı gerekçesiyle ceza kesilen esnaf çileden çıktı, masa ve sandalyeleri sokağa fırlatarak isyan etti.

Adana'nın Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren bir şırdancıya denetime giden polisler, saat 19.00'u geçtiği halde şırdancıda yemek yiyenler hakkında ceza işlemi başlattı. 

Bu sırada duruma sinirlenen restoran sahipleri, “Zaten pandemi nedeniyle aylardır iş yapamıyoruz. Beş on dakikalık gecikmeyi idare etmiyorsunuz. Müşterimize değil bize ceza kesin” dedi.

Ancak, polis şırdancının sahipleri ile müşterilere yasal işlem yaparak ceza kesti. Bunun üzerine öfkelenen şırdancı lokantasının sahipleri de masa ve sandalyeleri yola fırlattı. Polis, lokanta sahiplerini güçlükle sakinleştirdi. 

 

Kaynak: Karar Gazetesi

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