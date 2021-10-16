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Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma: Evlerin duvarlarını siper aldılar

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

16 Ekim 2021 12:52

Adana'da, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti. Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adanasilahlı çatışma'Cono' aşiretiYüreğir

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