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Adana’da halk ekmek kuyruğu; "3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle"

1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu

15 Aralık 2021 19:13

Adana’da ucuz ekmek almak isteyenler halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğin zamlanmasından sonra 1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.
 
Ekmek kuyruğuna giren bir vatandaş, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.
 
Başka bir vatandaş ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.
 
Kaynak: İHA
halk ekmekadana

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