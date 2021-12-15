Adana’da halk ekmek kuyruğu; "3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle"

Ekmek kuyruğuna giren bir vatandaş, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.

Kaynak: İHA