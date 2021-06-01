Adana'da bir YouTuber, arkadaşını direğe bantla bağladı; "Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır"

Adana'da arkadaşını direğe bantla bağlayan YouTuber, üzerine de "Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır" yazılı kağıt astı. Youtuber çevredeki bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir YouTuber, arkadaşını bir direğe bantla bağlayıp üzerine de "Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır" yazılı kağıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler gence tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişiler de gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı.

Yaklaşık 15 dakika boyunca birçok kişi tarafından tokat yiyen gence bazı vatandaşlar ise sahip çıktı. Vatandaşlar videoyu çeken kişiye tepki gösterirken, bir kişiyse genci bantla bağlandığı direkten kurtarmaya çalıştı.

Eğlendiklerini söyleyen bağlı genç, "Böyle şakalar falan yapıyoruz ama bu şaka değil. YouTube için yapıyoruz. Eğlenceli geliyor, eğleniyoruz. Tokat çok acıttı" diye konuştu.

YouTuber ise bu tarz videoları sürekli çektiğini söyleyerek, "Benim YouTube kanalım var. Dışarıda böyle videolar çekiyoruz. Eğleniyoruz. Gelen tokat atıyor 1 lira kazanıyor, yumurta kıran 5 lira kazanıyor. Milletle eğleniyoruz. Arkadaşın rızası da yoktu. Geldi buraya bağladık, üzerine de kağıt yapıştırdık gelen görüp vuruyor" ifadelerini kullandı.

Gençler video çekiminden sonra caddeden ayrıldı.

Kaynak: İHA