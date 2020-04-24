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Adana'da bir kişi 'sokağa çıkma yasağını' ihlal ederek ATM'den çektiği parayı kaybetti

24 Nisan 2020 11:33

Adana'da yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkarak ATM'den 2 bin 500 lira çekip eve dönen şahıs, kaybettiği cüzdanı aramaya çıkınca polis kontrolüne takıldı. 

Adana'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis, her sokak ve bulvar başında nöbet tutmaya başladı. Seyhan ilçesine bağlı Tepabağ Mahallesi tarihi Taşköprü'nün çıkışında önlem alan polisin yanına bisikletli Mehmet Uzun isimli bir kişi geldi. Polis Uzun'a "Sokağa çıkma kısıtlaması var, ne geziyorsun evine dön" uyarısında bulundu. Uzun ise "ATM'den bugün 2 bin 500 lira para çekip eve gitmiştim ama cüzdanım düşmüş. Şimdi onu aramak için çıktım" dedi.

Polis de "Sen sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu bilmiyorum musun? Nasıl kısıtlama olduğu gün para çekersin" diye yanıt verdi. Krom ustası Uzun, paraya ihtiyacı olduğu için bütün birikimini çektiğini ancak ona da düşürdüğünü ve bulamadığını söyledi. Polis, maskesi olmayan şahsa önce maske verdi sonra da en yakın polis merkezine gidip başvurmasını söyledi. Uzun, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmak üzere polislerin yanından bisikletle ayrıldı. 

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