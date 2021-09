Adana'da 4 gün süren yangında 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü

Adana’nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde 28 Temmuz’da çıkan ve 4 süren orman yangınlarının bilançosu ağır oldu. Aladağ’da 6 mahalle Kozan’da 4 mahallede etkili olan yangında 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü.

Adana genelinde 28 Temmuz günü başlayan ve Aladağ, İmamoğlu, Kozan'da, peş peşe çıkan yangınlarda toplamda 4 bin 150 hektar orman alan zarar gördü. Aladağ’da 24 ev Kozan’da 37 ev yangında küle döndü. Adana’da gerçekleşen yangınlara 6 helikopter 2 uçak, 350 arazöz, 800 orman yangın söndürme personeli, 150 iş makinası ile müdahale edilerek yangınlar kontrol altına alındı.

Vatandaşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları müdahaleye destek vererek yangının daha geniş alana yayılmasını engelledi.

Aladağ ilçesinde 28 Temmuz’da Kozan yangını ile birlikte akşam başlayan yangında kızılçam ormanları büyük hasar gördü. Aladağ’da ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 bin hektar orman alanı yerleşim yerleri ile birlikte zarar gördü. Yangının söndürülmesi ve vatandaşların tahliye edilmesi ile seferber olan Aladağ Kaymakamlığı ve Aladağ Belediyesi AFAD ve Kızılay iş birliği ile ilk olarak çadırları kurdu.

Aladağ Beleye Başkanı: Saatte 70 kilometre esen poyraza karşı bir mücadele verildi

Aladağ Beleye Başkanı Mustafa Akgedik, 4. gününde yangını söndürdüklerini belirterek, "Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok ciddi bir orman kaybı oldu. Aladağ ormanlarının yüzde 2'sini kaybettik. Aladağ orman varlığı bakımından Türkiyenin en zengin ormanlarından biri. Çok şükür can kaybımız olmadı. Yaklaşık 20 evimiz zarar gördü. Vatandaşlarımızın devletimizin gücü ile iyi bir organizasyonu ile hayırseverlerin desteği ile vatandaşlarımız çadırlarında yatabiliyorlar. Yatakları yorganları, buzdolapları, elektrik süpürgeleri, mutfak malzemeleri hepsini hazırladık. Çadırda yaşamak kolay değil. Eski yaşamlarına inşallah vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele ediyoruz. Bakanlıklarımız iş makinalarımız ile hasar tespiti yapılıyor. İş makinalarımız teyakkuz halinde. Büyük oranda bitti. Kolay değil ama. Saatte 70 kilometre esen poyraza karşı bir mücadele verildi. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. 8 büyükbaş küçük baş hayvanlarımız o yangında kaybettik. Devletimiz hemen onları teslim etti yaraları el birliği ile sarıyoruz. Hızlı bir şekilde bu psikolojiden insanlarımızı çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.