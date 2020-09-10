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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kavga

10 Eylül 2020 16:06

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı üçüncü oturumunda çıkan kavgada Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’nin dişi kırıldı. Cumhur İttifakı üyeleri salonu terk edince, Başkan Zeydan Karalar da meclisin yarın saat 10.00’da toplanmasına karar vererek, toplantıyı sonlandırdı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gündemde olmayan 2 maddeyi gündeme almak için oylamaya sundu. Karalar oylama sonucunu oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı. Bunun üzerine Cumhur ittifakı üyeleri oyların sayılmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Karalar oylamanın bittiğini söyledi. Bunun üzerine Cumhur İttifakı üyeleri ayağa kalkarak sahnenin önüne gelince, CHP’li Sedat Gül ve diğer CHP’liler de yerinden kalkarak müdahale ettiler. Çıkan arbede sırasında Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’nin dişi kırıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı Cumhur İttifakı üyelerine salonu terk etmelerini isteyerek, ”Bırakalım kendileri çalsın, kendileri oynasın” dedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

Başkan Zeydan Karalar ise toplantının yarın saat 10.00’da yapılmasını isteyerek toplantıyı kapattı.

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