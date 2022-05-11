Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Görev süremde tek bir sığınmacının belediyeye vergi ödediğini görmedim

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın adanadaki sığınmacılarla ilgili "Sığınmacılar normal vatandaştan çok daha avantajlı. Ben görev süremde tek bir sığınmacının belediyeye vergi ödediğini görmedim" sözleri gündem oldu.

Halk TV'de 'Kayda Geçsin' programına konuk olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci İbrahim Kahveci'nin "yabancıların kamu düzenine ayak uydurabilmesi, dükkan açma veya vergi gibi konularda merkezi yönetim size, yerel yönetime bir destek oluyor mu?" sorusu üzerine açıklama yapan Karalar şunları söyledi:

"Hiç bir destek yok. Bir kısıtlama, bir teftiş ve denetleme diye bir şey de yok. Sığınmacılar normal vatandaştan çok daha avantajlı. Dükkan açıyor vergi vermiyor. Ben 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım, 3 yıldır da büyükşehir başkanlığı yapıyorum. Tabela vergisi büyükşehire, emlak vergisi ilçe belediyesine yatar. Ben görev süremde tek bir sığınmacının belediyeye vergi ödediğini görmedim."

İçişleri Sözcüsü "Vergi mevzuatına tabiler" demişti

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı dün katıldığı programda "Suriyeli esnaf vergi ödüyor mu?" sorusuna "Suriyeli esnaf da mevcut vergi mevzuatına tabi" yanıtını vermişti.