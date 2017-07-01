Adalet Yürüyüşü'nün 17. günü drone tarafından böyle kaydedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün 17. günü geride kaldı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 299 kilometre yol katedildi. Katılımın geçen günlere kıyasla arttığı gözlenen kortejde, yaklaşık 20 bin kişi yer aldı. 43.8 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bugün de fenalaşanlar oldu. CHP Milletvekili Ali Şeker tarafından Şeker Tv hesabından paylaşılan drone kayıtlarında yürüyüş böyle görüntülendi: