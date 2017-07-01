T24 LogoT24 Logo
Haberler

Adalet Yürüyüşü'nün 17. günü drone tarafından böyle kaydedildi

01 Temmuz 2017 20:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün 17. günü geride kaldı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 299 kilometre yol katedildi. Katılımın geçen günlere kıyasla arttığı gözlenen kortejde, yaklaşık 20 bin kişi yer aldı. 43.8 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle bugün de fenalaşanlar oldu. CHP Milletvekili Ali Şeker tarafından Şeker Tv hesabından paylaşılan drone kayıtlarında yürüyüş böyle görüntülendi:

ETİKETLER

droneadalet yürüyüşüali şekerkamera

Diğer Videolar

53 yaşındaki hasta, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iç organlarının ters yönde olduğunu öğrendi

Pakistan'da çıkan yangında 400 gecekondu yandı

Askerden firar etti; 26 yıl sonra yakalandı

Kaptan Tsubasa geri dönüyor! İşte ilk fragman

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı yerleştirme görüntüleri kamerada

Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24