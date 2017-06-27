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Adalet Yürüyüşü'ne protesto

27 Haziran 2017 19:16

Adalet Yürüyüşü, 13. gününde. Yürüyüşün devam ettiği sırada Yiğitler Kıraathanesi önünde toplanan bir grup, yürüyüşü protesto etti. Polis, yürüyüşte bulunan kişiler ile protestocular arasında önlem aldı. Önleme rağmen korteje yönelik sataşmalar devam ederken, yürüyüşçüler protestoculara “İyi bayramlar” diledi ve adalet sloganları atmaya devam etti. Yürüyüşçülerin sakinliği sayesinde gerginlik yaşanmadan bölgeden geçildi. Öte yandan, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi "Neden şehitler için yürümüyorsunuz, dağdakiler için mi yürüyorsunuz?" diyerek korteje tepki gösterdi.

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