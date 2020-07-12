T24 LogoT24 Logo
Haberler

TEM otoyolu bu kez 'adalet' için kapatıldı

12 Temmuz 2020 17:15

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında motosikletiyle TEM'de seyir halindeyken başka bir aracın kendisine çarparak kolunun kopmasına sebep olan kişinin bulunmamasını gerekçe gösteren Mesut Altundal ve arkadaşları, Sultangazi'de olayın yaşandığı TEM Ispartakule mevkisi, Ankara istikametini trafiğe kapattı.

Altundal ve arkadaşları meşale yakıp sloganlar attı, pankart açtı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yolu trafiğe kapatan grup bir süre oturma eyleminde de bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, grubu ikna ederek yolu tekrar trafiğe açtı. Konuyla ilgili konuşan Altundal, "Bir araç bana arkadan vurdu ve altına aldı. Aracın iki tekeri benim elimin ve ayağımın üzerinden geçti. Buna rağmen kamera görüntüleri çalışmıyor diyorlar. Biz adalet istiyoruz" dedi.

ETİKETLER

Mesut Altundaltem otoyolueylemkazatrafiğe kapattı

Diğer Videolar

Pakistan’da sel bilançosu: 102 ölü

Bin 500 ev yıkıldı, 122 kişi hayatını kaybetti; sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı

Meke’nin ardından Küçük Göl de kurudu

Pendik’te ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle kovalayan Ozan C. tutuklandı

Aracını yakan kişiden eşine: Ben arabayı yakıyorum; sen rahat et

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yol kenarında köfte yedi, gelen hesabı sosyal medyada paylaştı; "Sakın...

Acun'un Ilıcalı'nın da katıldığı doğum günü partisinde dikkat çeken ayrıntı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bill Gates: Pandemi bitene kadar Covid-19'a yakalanmayan milyonlarca insan ölecek...

Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı...

‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yol kenarında köfte yedi, gelen hesabı sosyal medyada paylaştı; "Sakın...

Acun'un Ilıcalı'nın da katıldığı doğum günü partisinde dikkat çeken ayrıntı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24