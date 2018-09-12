Adalet Bakanı Gül: Türkiye'nin demokrasisi güçlendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül askeri darbesine atıfta bulanarak, "Artık darbeye selam duran bir yargı, demokrasi ve adalet anlayışı geride kaldı" dedi. Gül, artık darbeye selam duran bir yargı, demokrasi ve adalet anlayışı geride kaldı. Türkiye'nin demokrasisi güçlendi. Bugün darbecilerden hesap sorulmaktadır. Adliye koridorlarında da 15 Temmuz akşamında itibaren cuntacılardan darbecilerden hesap soran hakim ve savcılarımızı adliye koridorlarında bu nöbeti hala tutan yargı teşkilatımızı ve mensuplarını buradan milletim adına saygıyla şükranla bir minnetle anıyorum ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.