Adalet Bakanı Gül: Hukuk fakültelerine veteriner dekan atanması beni çok rahatsız ediyor

Adaler Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk alanında uzmanlığı olmayanların hukuk fakültelerine dekan olarak atanmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Haber Global'de 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Gül, programın sunucusu Candaş Tolga Işık'ın "Hukuk fakültelerine veteriner dekan atanması sizi rahatsız etmiyor mu?" sorusuna "Çok rahatsız ediyor. Bu konuyu YÖK'le de görüşüyoruz. Teknik bir takım zorunluklar... Geçici olduğu ya da fakültenin açıldığı ama öğrenci olmadığı gibi hususlar geliyor" yanıtını verdi.

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