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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, belediyeye yapılan pompalı tüfekli saldırı hakkında konuştu

08 Haziran 2020 13:46

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Belediye binasına bir şahsın yaptığı pompalı tüfekli saldırı hakkında konuştu. Başkan Gül, "Burası koruma altında bir sit alanı. Dolayısıyla burada bir kaçak yapılaşmaya izin vermememiz gerekir" dedi.

Büyükada'da Adalar Belediye Binasına sabah saatlerinde gelen şahıs, belediye binasına doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Olayın siyasi herhangi bir yönü bulunmadığını ve bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, şöyle konuştu: "Olaya sebebiyet veren konu hakkında kendi incelememizde burası koruma altında bir sit alanı. Dolayısıyla burada bir kaçak yapılaşmaya izin vermememiz gerekir. Görevimizi yapmışız burada bir sorun yok. Zaman zaman ihtilaflar da çıkabilir. Biz sorunlarımızı silahla konuşamayız. Ülkede hukuk ve adalet normu var. Hukuk ve adalet normu içerisinde sorunlarımızı oturup konuşmak zorundayız. Ama hukuku, Adalarımızı, adaleti korumaya sonuna kadar devam edeceğiz. Silah hiçbir zaman sorunlarımızı konuşma yöntemi olamaz. Adalar'da ayrıca sit alanı olduğu için koruma duvarları var. Bütün bunlar içinde hayatımızı yaşarken karşılıklı oturup konuşacağız" dedi. 

Ne Olmuştu?

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı. Saldırıda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Adalar Belediyesi'ne yapılan saldırının sebebi kişinin suyunun kesilmesi değil, kendisine ait olmayan bir araziye kaçak olarak yaptığı yere su bağlatamamasıdır" diye yazdı.

 

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