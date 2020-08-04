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Adalar'a ulaşma 'maratonu'

04 Ağustos 2020 17:18

Koronavirüs günlerinde İstanbul'da ilginç görüntü ortaya çıktı. Kabataş iskelesinde Ada vapurunda yer kapmak için koşan yüzlerce kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kurban Bayramı'nda özellikle Adalar, İstanbul'da kalanların ilgi odağı oldu. Bayramın son üç günü Adalar'a giden vapurlar doldu taştı. Vapurlar kadar iskelelerde de manzara aynıydı.

Yüzlerce kişi, görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu.

O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer kapmak isteyenler birbiri ile yarıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o görüntüler bayramdan geriye kalan dikkat çekici anlardan birini oluşturdu.

 
 

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