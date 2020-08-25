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Acun'un Ilıcalı'nın da katıldığı doğum günü partisinde dikkat çeken ayrıntı

Oyuncu İbrahim Büyükak pastadaki mumları salgına rağmen üfleyerek söndürdü

25 Ağustos 2020 17:53

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın yaş gününe özel düzenlenen ve birçok ünlü ismin katıldığı partide sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Uzmanlar tarafından pandemi döneminde pastadaki mumlara üflenilmemesi gerektiği vurgusu yapılmıştı ancak paylaşılan görüntülerde Büyükak'ın pastadaki mumları üfleyerek söndürmesi de dikkat çekti.

Oyuncu İbrahim Büyükak, kendisi için düzenlenen  37. yaş doğum günü kutlamasında dostlarıyla bir araya geldi. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı kutlamaya birçok ünlü isim katıldı. Doğum gününden paylaşılan görüntülerde ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı da görüldü.

Geçtiğimiz günlerde de sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı Survivor 2020 finalinde yarışmacıların ve ailelerinin de bulunduğu alanda hiç kimsenin maske takmaması ve yan yana olması sosyal medyada  tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu görüntüleri eleştirmiş ve yakın temasta bulunan kişilerin kendilerini izole etmelerini gerektiğini ifade etmişti.

Acun Ilıcalı da Twitter hesabından paylaşım yaparak "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın. @drfahrettinkoca" ifadelerini kullanmıştı.

 

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