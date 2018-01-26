Acun Karadağ: İktidarın yerinde olsam bu insanlara temsilci gönderir ve ellerini öptürürdüm

OHAL Komisyonu'nun açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başvurusu hakkında olumsuz karar vermesinin ardından açıklama yapıldı. Gülmen ve Özakça, doktorları ve avukatlarıyla beraber düzenledikleri basın açıklamasında açlık grevinin sona erdiğini duyurdular. Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde ‘işimi geri istiyorum' eylemini sürdüren öğretmen Acun Karadağ da “Aylarca arkadaşlarımıza bir şey olursa korkusuyla direndik. Ama bugün çok mutluyum. En azından arkadaşlarımızı kaybetme korkusunun yerine umudu koyarak direnmeye devam edeceğiz. İktidarın yerinde olsam bu insanlar temsilci gönderir ve ellerini öptürtürdüm. Veli'nin sözü ile bitirelim. ‘Direniş daima' diyelim. Nuriye ve Semih arkadaşlarımızı da sağlıklarına kavuştuklarında Yüksel'deki direnişe bekliyoruz ” dedi.