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Acun Ilıcalı: Yunanistan'da insanlar benimle fotoğraf çektiriyor, ülkemde karalanıyorum

27 Mart 2018 15:09

Acun Ilıcalı, sosyal medya ile ilgili eleştirilerde bulundu. Bir internet sitesinde hakkında çıkan “Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı” iddialarına da yanıt veren Ilıcalı, sosyal medyayı da eleştirdi. Türkiye'de sosyal medya kullanımının dünyada örneği olmadığını söyleyen Ilıcalı, ‘Yunanistan'da bile insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor ama ülkemde karalanıyorum' dedi. Survivor Ekstra programında konuşan Ilıcalı, “Benimle ilgili iddia edilen şeyler ajanından silah kaçakçısına kadar her şey çıktı. Ben bu sosyal medyada yazanları sokaktaki normal vatandaş olarak görmedim. Bugün Cem Yılmaz'a da başarılı olan her isimle ilgili komple teorileri oluyor. İşle ilgili büyümem de söz konusu olduğu için çektiğim tepki de fazla oluyor. Basınla ilgili enteresan sorunlarım oldu. Sadece bir film paketi aldığım için yarım sayfa eleştirildim. Ülkemizdeki bu enerjiyi anlamış değilim. Sosyal medyada bizde olan bu durum maalesef dünyada yok. Yunanistan'da insanlar benimle fotoğraf çektiriyor ülkemde karalanıyorum. Ortaköy'de motorla dolaşıyorum esnafla sarmaş dolaşım. Ülkenin kanayan yarası maalesef sosyal medya. Bana zarar verme beni etkileme şansı sıfır” dedi.

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