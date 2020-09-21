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Acun Ilıcalı şoke oldu; bir vatandaş "Bağış yapacağım" diye hatta bağlanıp, yardım istedi

"Bağış yapacağım" diye bağlanıp yardım istedi

21 Eylül 2020 16:23

Bilgisayarı olmayan öğrenciler için yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı, bağış yapmak için yayına bağlanan Ezgi Şenses isimli kadının anlattıkları ile izleyenleri şaşırttı. Durumunun kötü olduğunu söyleyen kadın, "Size ancak bu şekilde ulaşabilirdim" diyerek Ilıcalı'dan çocukları için tablet yardımı istedi.

 

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün akşam kendi kanalı TV8'de öğrenciler için dizüstü bilgisayar desteği için kampanya başlattı. Yayına 'bağışçı' diye bağlanan bir kadın ise geceye damga vurdu. 

"Bağış yapacağım" diye bağlanıp yardım istedi

Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. "Bağış yapacağım" diye canlı yayına bağlanan Ezgi Şenses, Acun Ilıcalı'ya canlı yayında seslendi. Şenses, 2 çocuğu olduğunu ve onların da tabletinin olmadığını söyledi. Kendisini savunan kadın, "Başka türlü size ulaşamazdım Acun bey. O yüzden bağış yapacağım diyerek aradım. Benim çocuklarıma 2 bilgisayar istiyorum. Başka şansım yoktu" ifadelerini kullandı.

"Senin bilgisayarını ben yollayacağım"

Telefonda kadına ne diyeceğini bilemeyen Acun Ilıcalı ise "Milyonlarca kişinin bilgisayarı yok. Herkes böyle yapsa ne olacak peki. Arkadaşlarımız telefon numaranı alsın bizzat senin bilgisayarını ben yollayacağım" dedi. Acun Ilıcalı kadın telefonu kapattıktan sonra ise "Bizim insanımız zoru başarır. Üç aşamalı aramadan geçip bize ulaşmış, helal olsun" şeklinde konuştu.

7.5 milyon lira bağış toplandı

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın düzenlediği gecede SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ten gelen bağışlar dahil edilmedi.

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