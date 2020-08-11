"Acun Ilıcalı resmi adımı attı; Netflix'e rakip olacak"

TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform için resmi temaslara başladı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre Ilıcalı, kanal kurulumu için resmi kurumlarla masaya oturdu. Ilıcalı, eğer destek bulabilirse platform için ciddi olduğunu ifade etti. Ilıcalı, platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gereken başvuruyu yaptı.

Habere göre eğer onay alınır ise Acun Ilıcalı, yakın zamanda şirket kuracak ve ardından yapılanmaya gidecek. Kısa zamanda da Netflix’e rakip olacak.

MNG'den iki kanal almıştı

2013’te MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal ile masaya oturan Acun Ilıcalı, TV 8’i devralmıştı. Ardından başka bir kanal için görüşmelere başlayan Ilıcalı, yine Mehmet Nazif Günal ile masaya oturmuş ve alışveriş kanalı MNG Shopping’e ortak olmuştu.

Öte yandan Acun Ilcalı’nın projelerinden biri olan ve ünlü Youtuber’ların yarıştığı Exatlon Challenge da şu anda Netflix’te yayınlanıyor. Orkun Işıtmak’ın sunuculuğunu yaptığı Exatlon Challenge’ta binlerce takipçisi olan Youtuberlar yarışıyor.

Dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından Netflix, ciddi bir izleyici tabanına sahip. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların da eklenmesiyle abone sayısı en hızlı artan platformlardan biri. 2020’nin ilk çeyreğinde dünya genelindeki abone sayısı 167 milyon olan şirket, bu rakamı pandemi süreciyle birlikte 16 milyon artırarak 183 milyona çıkardı. Dünya genelinde ilk üç ayda 5.8 milyar dolar ciro, 709 milyon dolar da kar elde etti. Türkiye’de de hızla büyüyen şirketin rakamları da ilginç. Pandemi ile birlikte abone sayısını 200 binden fazla artıran Netflix’i takip edenlerin sayısı 1.7 milyon kişiye ulaştı.

Türkiye’de Netflix sadece büyüme rakamları ile anılmıyor. Ankara ile Netflix arasında ciddi bir sıkıntı baş göstermişti. Kamu oyunun da yakından takip ettiği bu tartışmada ana sebep Hükümet’in, bazı Netflix yayınlarına sansür uygulayacağıydı. Sosyal medya dahil birçok alanda tepki çeken bu olayın ardından gözler Netflix’e çevrildi. Türkiye’den çıkacağı iddia edilen Netflix, "Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.