T24 LogoT24 Logo
Haberler

Acun Ilıcalı, programlarında 'Kürtçe'yi yasakladığı' iddialarına yanıt verdi: Bunlar vicdansızların, vatan hainlerinin yapacağı provokasyonlar

28 Mayıs 2020 11:58

Haber Merkezi

Televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medyada gündeme gelen 'programlarında Kürtçe'ye izin vermediğine' yönelik iddialara cevap verdi. Kendisinin hayatı boyunca dil, din ve ırk konularında ayrımcılık yapmadığını ifade eden Ilıcalı, "Benim böyle bir problemim yok ama bence problemi olanlar var. Hayatımız boyunca bizi bir birbirimize düşürmek için art niyetliler hep bir provokasyon yaptı. Bu da işte bu konuda bir provokasyon. Ancak vicdansızların vatan hainlerinin yapacağı provokasyonlar bunlar" dedi. 

Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in Youtube hesabında yaptığı yayında kendisine ilişkin Kürtçe ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Survivor'da yarışmacı olan oyuncu Ersin Korkut'un annesi ile yaptığı görüşmede Türkçe konuşması üzerine programında Kürtçe'ye izin vermediği iddia edilen Ilıcalı, O Ses Türkiye'de Hayri Kasaç isimli yarışmacının Kürtçe bir ninni söylemek için izin istediğini hatırlatarak, "Öyle komik bir şey yaşıyoruz ki yarışmacı arkadaşımız 'Kürtçe söyleyebilir miyim' demiş ben 'evet' demişim. 'Acun Kürtçe söylenmesine karşı' diye bir şeyler dönüyor. Yok Ersin annesi ile görüşürken... Ben Ersin'in annesi ile ne konuştum ne görüştüm montajda gördüğüm bir görüntü bu. Bununla ilgili kadıncağıza en ufak bir şeyde bulunmadık" diye konuştu. 

Kendisine yönelik zaman zaman medya organları tarafından saldırı yapıldığını iddia eden Ilıcalı, "Ben buna çok alışık bir insanım. Çünkü kariyer basamaklarında saldırıya uğradığım çokça olmuştur. Büyük basın organları da bana zamanında saldırıda bulundu ama Allah'a şükür halkla arama kimse giremedi. Benim hayatım boyunca din, dil ve ırk ayrımım hiçbir zaman olmadı. Bu çalıştırdığım, dost olduğum, beraber olduğum insanda olmadı" dedi. 

 

ETİKETLER

acun ılıcalıkürtçeyasako ses türkiyesurvivorprovokasyonersin korkutizinhayri kasaç

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Temmuz 2020

Erdoğan'dan 'Ayasofya'da cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz' diyen Hüsnü Bayramoğlu'na: O kadar da değil

Heybeliada'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakam gitti

Ersin Korkut, annesi ve yeni Mess'ine kavuştu

TEM otoyolu bu kez 'adalet' için kapatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gergerlioğlu'nun "50 milyar için Doğu Türkistan’ı sattınız” sözlerine MHP'li Akçay'dan...

2 bin rakımlı tepede 'gizemli' yapılar: İnsanlar tarafından yıkılınca, ertesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tost yerken çekildiği fotoğraf için açtığı dava Selçuk Yöntem'in başına...

KYK bursları kesildi mi; pek çok öğrencinin öğrenim kredisi bildirimsiz...

İktidardan baro teklifine gece önergesi: 2 bin üyeyi tamamlayamayan barolara...

Uyuşturucu kaçakçısı Daş, Sultanbeyli Emniyet Müdürü'nün kendisine tahsis ettiği makam...

Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gergerlioğlu'nun "50 milyar için Doğu Türkistan’ı sattınız” sözlerine MHP'li Akçay'dan...

2 bin rakımlı tepede 'gizemli' yapılar: İnsanlar tarafından yıkılınca, ertesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24