Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasının ilk fragmanını paylaştı

Yeni platformu Exxen için hazırlıklara devam eden televizyoncu Acun Ilıcalı, Fightclup yarışmasının ilk fragmanını takipçileriyle paylaştı. Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir yer alacak.