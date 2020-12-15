Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasının ilk fragmanını paylaştı

15 Aralık 2020 17:27
Yeni platformu Exxen için hazırlıklara devam eden televizyoncu Acun Ilıcalı, Fightclup yarışmasının ilk fragmanını takipçileriyle paylaştı. Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir yer alacak.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, ocak ayında yeni platformu Exxen'i açıyor. Platformunda çeşitli programlara ve dizilere yer verecek olan Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak ilk yarışmadan fragman yayınladı.
Ilıcalı, proje tasarımı ve yapımcılığını Bilgehan Demir'in üstlendiği ve 11 dövüşçünün aynı evde kalacağı Fightclup Exxen'den ilk fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Yarışmada eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan da yer alacak.
ETİKETLERacunacun ılıcalıılıcalıexxenfragman
© Tüm hakları saklıdır.