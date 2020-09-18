Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitimde bilgisayarı olmayan öğrenciler için kampanya

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı , bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde zorluk çeken öğrenciler için kampanya başlatacağını duyurdu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde zorluk çekenler olduğunu ve söz konusu durumun herkesi çok üzdüğünü söyledi.

Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, öğrenciler için kampanya düzenlediğini açıklayarak "Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için Pazar akşamı TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı.