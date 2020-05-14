Acun Ilıcalı'dan 'Ersin Korkut' açıklaması: İlk kez böyle bir şey yaşadım...

Survivor'a sakatlık nedeniyle veda eden Ersin Korkut, köpeği Mess'in ölüm haberini adadan ayrıldıktan sonra aldı. Acun Ilıcalı ise Ersin Korkut'a kötü haberi kendisinin değil, yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın verdiğini söyledi.

Uzun süredir kötü haberi Ersin Korkut'tan saklayan Ilıcalı duygularını anlattı.

Acun Ilıcalı “Yılmaz Erdoğan'dan rica ettim”

Acun açıklamasında “Ersin için bence çok farklı ve güzel bir Survivor oldu. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdakinin bir durumu bilmediği bir şey olmamıştı. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Çok zor bir yayında. Ama şimdi hayatta hepimizin başına kötü şeyler geliyor. Ersin’e haberi Yılmaz Erdoğan’ın vermesini istedim” dedi.