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Acun Ilıcalı "Söyleyecek kelime bulamıyorum" dedi; Ersin Korkut ve köpeği Mess sosyal medyanın gündeminde

13 Mayıs 2020 09:09

Survivor'da futbol oyununda yaşadığı sakatlık nedeniyle elenen Ersin Korkut ve araba çarpması sonucu ölen köpeği Mess sosyal medyanın gündeminde. 

Survivor'da futbol oyununda yaşadığı sakatlık nedeniyle elenen Ersin Korkut adaya veda etti. Yarışmanın başından itibaren sürekli köpeğine olan özlemini dile getiren Korkut'un Mess isimli köpeği adada bulunduğu sırada araba çarpması sonucu öldü. 

Adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin,  "Köpeğimi çok özledim, sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı Ersin'in sağlık durumuyla ilgili "Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de MR çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Doktor Metin Kuş'ın yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek" diye konuştu. 

Acun Ilıcalı, Ersin'in sağlık durumu nedeniyle adaya veda etmesine ilişkin "En üzüldüğüm veda oldu, söyleyecek kelime bulamıyorum. Böyle bitmemeliydi" dedi.  

Ünlüler takımı Ersin'in adaya veda etmesini üzüntüyle karşılarken, Gönüllüler takımından da Ersin'e veda etmek için talep geldi. 

TIKLAYIN - Acun Ilıcalı açıkladı: Köpeğinin öldüğünden habersiz olan Ersin Korkut için Yılmaz Erdoğan devreye girdi

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