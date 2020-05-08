Acun'dan kulüp satın almak istemesini eleştiren hukukçuya yanıt: Verginin reklamını yapmak için beni kullanma!

CNN Türk'ün Instagram canlı yayınında "Avrupa’da bir kulüp almayı düşünüyorum" diyen televizyoncu Acun Ilıcalı, attığı tweette Ilıcayı işaret ederek, "2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam" diyen hukukçu Gönenç Gürkaynak'a "Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma" yanıtını verdi.

Ilıcalı, Gürkaynak'ın, "Avrupa'da kulüp satın alacakmış. 2018'de vergi rekortmenleri arasında 83. sırada. Ben o listede 9. sıradaydım. Avrupa'da kulüp satın alamam." ifadesine yer verdiği tweeti alıntıladı ve "Bence de kulüp alamazsın 8 ayrı ülkenin en büyük televizyonlarına prodüksüyon yapmıyor olabilir misin? O bahsettiğin listede ben en az 10 yıldır varım. Verdiğin verginin reklamını yapmak için beni kullanma, çirkin şeyler bunlar..." notunu düşerek bir tweet attı.

İşte ikili arasında geçen diyalog;

Acun'un bu yanıtına Gürkaynak'tan da yanıt geldi. Gürkaynak Acun'un tweetine "Vergi vermek suretiyle reklam teorisini bilemem ama Avrupa'dan futbol takımı alamayacağım konusunda mutabıkız. Ben de öyle yazmışım zaten. Alamam." yanıtını verdi.