Açlık grevinde 2 ayı dolduran Nuriye Gülmen: İktidarın açlıkla terbiye etme politikasına karşı çok net bir cevap bu

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi 62’nci gününe girdi. "İşimizi istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinde iki ayı geride bırakan eğitimcilerden Gülmen, neden açlık grevinde olduğuna dair soruyu cevapladı. Medyascope'dan Özgür Özdemir'e konuşan Gülmen şunları söyledi: "Neden açlık grevi? İktidarın 'açlıkla terbiye etme politikası'nın karşısında çok doğrudan bir cevap bu. 'Bizi açlıkla terbiye edemezsin' demenin çok direk, çok net, çok kararlı bir cevap bu. Şu an ekmek kavgası veriyoruz. Bunu duymak zorundasınız. Siz de bizi görmelisiniz."